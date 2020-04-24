Erzurum'da 70 yaşındaki Kovid-19 hastasına immün plazma uygulandı
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Atatürk Üniversitesi, Kızılay, Güncel, Haber

Erzurum'da 70 yaşındaki Kovid-19 hastasına immün plazma uygulandı

Atatürk Üniversitesi ile Türk Kızılayın ortak çalışması sonucu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedavi gördükten sonra iyileşen bir kişiden elde edilen immün plazma, 70 yaşındaki koronavirüs hastası kadına transfer edildi.

24.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:26
Erzurum'da 70 yaşındaki Kovid-19 hastasına immün plazma uygulandı

Atatürk Üniversitesi ile Türk Kızılayın ortak çalışması sonucu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedavi gördükten sonra iyileşen bir kişiden elde edilen immün plazma, 70 yaşındaki koronavirüs hastası kadına transfer edildi.

Kovid-19'u yenen ve ismi açıklanmayan bir vatandaşın kanından alınan immün plazma, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yatan bir kadın hastaya uygulandı.

Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, yaptığı açıklamada, geçmişte birçok salgınlarda da kullanılan ve alternatif tedavilerden biri olarak kabul edilen immün plazma yönteminin Kovid-19 için de umut olduğunu aktardı.

Söz konusu plazmada yer alan 'immünglobulin' olarak adlandırılan antikorların, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısı çeken ve durumu giderek kötüleşen hastalarda tedavi edici özellik taşıyabildiğini ifade eden Gündoğdu, şu değerlendirmede bulundu:

"Hastanemizde Kovid-19 pozitif teşhisiyle tedaviye alınan ve ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilen bir hastamızla iletişime geçerek kendisinden plazma tedavisinde kullanılmak üzere plazma bağışında bulunmasını talep ettik. Kızılay ile yaptığımız görüşmeler neticesinde donöre ulaşan Kızılay ekipleri gerekli testlerin ardından kan alımını gerçekleştirerek antikorları izole edilmiş plazmayı bize ulaştırdılar. Biz de vakit kaybetmeden uygun plazmayı durumu ağır seyreden bir hastamıza transfer ettik. Hastamızın durumunu sürekli takip ediyoruz. Bu hastalığı yenip sağlığına kavuşan ve bağışık kazanan kişilerden Kızılay'a başvurarak plazma bağışında bulunmalarını istiyoruz."

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da yapılan çalışmanın salgını yenmekte önemli rol oynayacağını söyledi.

Plazma uygulama sürecinin ardından hastayı yakından takip ettiklerini belirten Çomaklı, "Hastanemizde uyguladığımız tedavi yöntemlerinin ardından pozitiften, negatife dönen hastamızdan aldığımız kan örneklerini, Kızılay ile yapmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde pozitif olan bir hastamıza uyguladık. Süreci yakından takip ediyoruz. Eğer olumlu bir sonuç elde edersek hızlı tedavide önemli bir aşama kaydetmiş olacağız." dedi.

Kaynak: AA

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