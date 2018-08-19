Erzurum'da 7 Ayda 4 Bin 323 Konut Satıldı

TÜİK Temmuz ayı Erzurum Konut Satış istatistiklerini açıkladı. İlde Temmuz ayında 718, 2018'in ocak-temmuz ayları döneminde ise 4 bin 323 konut el değiştirdi. İlde gerçekleştirilen konut satışları bir önceki yılın temmuz ayına göre yüzde 9,47 oranında, 7 aylık ölçütte ise yüzde 6,75 oranında düşüş kaydetti.

ERZURUM TEMMUZ 2018 KONUT SATIŞ VERİLERİ

Erzurum'da Temmuz ayında 190 ipotek, 528 de diğer yollardan olmak üzere toplam 718 konut satışı gerçekleşti. 2017 yılının temmuz ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 25,14, diğer yollarla yapılan konut satış sayısı da yüzde 0,75 oranında geriledi. 2017 yılının Temmuz ayında ilde 254 ipotek, 532 de diğer yollardan 786 konut satılmıştı.

ERZURUM OCAK-TEMMUZ AYLARI VERİLERİ

İlde ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 aylık ölçütte 4 bin 323 konut satıldı. Bu satışlardan bin 304'ü ipotek, 3 bin 19'u ise diğer yollardan gerçekleşti. 2017 yılının aynı dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 18,14, diğer yollardan yapılan konut satış sayısı ise yüzde 0,65 oranında geriledi. 2017 yılının aynı döneminde ipotek yoluyla bin 597, diğer yollardan ise 3 bin 39 toplam 4 bin 636 konut satışı yapılmıştı.

BİRİNCİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARI

Erzurum'da temmuz ayında satışı yapılan 718 konutun 331'i birinci, 387'si ise ikinci elden satıldı. Ocak-temmuz döneminde satışı yapılan 4 bin 323 konutun ise 2 bin 59'u birinci elden satılırken, 2 bin 264'ü ise ikinci elden satıldı. 7 aylık düzeyde birinci el satış oranı yüzde 47.62 olarak ölçüldü.

KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ TEMMUZ 2018

Türkiye genelinde konut satışları 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 123 bin 878 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı 'Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 123 bin 878 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 503 konut satışı ve yüzde 15,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 119 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 6 bin 322 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Ardahan, 21 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR

İpotekli konut satışları 2018 Temmuz ayında 30 bin 405 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 oranında azalış göstererek 30 bin 405 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,5 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 4 konut satışı ve yüzde 16,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 83,3 ile Ardahan oldu.

DİĞER SATIŞ

Diğer satış türleri sonucunda 93 bin 473 konut el değiştirdi.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 oranında artarak 93 bin_473 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 499 konut satışı ve yüzde 15,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 74,3 oldu. Ankara 8 bin 385 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 549 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Ardahan oldu.

İLK SATIŞLAR

Konut satışlarında 57 bin 617 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 57 bin 617 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 89 konut satışı ve yüzde 15,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 4 bin 215 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 727 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL SATIŞLAR

İkinci el konut satışlarında 66 bin 261 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış göstererek 66 bin 261 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 414 konut satışı ve yüzde 15,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,4 oldu. Ankara 7 bin 904 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 595 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA SATIŞ

Yabancılara 2018 yılı Temmuz ayında 2 bin 858 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 artarak 2 bin 858 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2018'de ilk sırayı 956 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 641 konut satışı ile Antalya, 176 konut satışı ile Bursa, 167 konut satışı ile Yalova ve 132 konut satışı ile Sakarya izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 584 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 321 konut ile İran, 211 konut ile Suudi Arabistan, 173 konut ile Rusya Federasyonu ve 171 konut ile Kuveyt izledi. - ERZURUM