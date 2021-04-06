Erzurum'da 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi
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Erzurum'da 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi

Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum'da 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi

Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleri yeniden düzenledi.

Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleri yeniden düzenledi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların hafta içi 10.00-14.00 saatleri, 20 yaş altı gençler ve çocukların hafta içi 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kararlaştırıldığı belirtildi.

İldeki vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkinliği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlenerek gerekli değerlendirmelerin yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Nisan tarih ve 28 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında belirtilen yüz yüze eğitime devam eden 20 yaş altı gençler ve çocuklar ile destekleme ve yetiştirme kurslarına devam edenlerin yüz yüze eğitimlerinin olduğu saatlerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasına, 20 yaş altı gençlerden iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı gibi belgeyi ibraz eden çalışanların, çalışma günlerinde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmalarına karar verilmiştir."

Açıklamada, mülki idare amirlikleri ve ilgili kurumların uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için tedbir alacağı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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