Erzurum'da 65 yaş üstü vatandaşların güzel vakit geçirmeleri sağlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurum'da 65 yaş üstü vatandaşların güzel vakit geçirmeleri sağlanıyor

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara, bu kısıtın kaldırıldığı günlerde tarihi mekanlar ile spor tesisler gezdirilerek güzel vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Erzurum'da 65 yaş üstü vatandaşların güzel vakit geçirmeleri sağlanıyor
09.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:05

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara, bu kısıtın kaldırıldığı günlerde tarihi mekanlar ile spor tesisler gezdirilerek güzel vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi çalışanları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara bu kısıtın kaldırıldığı günlerde etkinlikler yapıyor.

Bu kapsamda evlerinden özel araçlarla alınan yaşlılar, şehitlik, tarihi tabyalar ve türbe ziyaretlerinin yanı sıra spor tesislerini de gezerek Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe Atlama Kuleleri'nde çay içip sohbet etti. Ekinlikte şehit aileleriyle kentteki şehit mezarları da ziyaret edildi.

Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Fırat Altunok, etkinliğin sosyal mesafeye dikkat edilerek yapıldığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Şehirler ve Kültürler Yörelerimiz Projesi'nden ilham alarak sokak kısıtlaması olan vatandaşlara dışarı çıkma izni oldukları günlerde jest yaptıklarını aktaran Altunok, "Atlama kulelerinde Erzurum türküleri ve manzarası eşliğinde çay içip sohbet ettik. Yaşlılarımızın duasını alarak onlara moral olduk." dedi.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz da Kovid-19 sürecinde siperli maske üretimiyle sağlık çalışanlarına, emniyet mensuplarına ve çok sayıda meslek örgütüne destekte bulunduklarını kaydederek, "Gençlik liderlerimiz örnek bir çalışmaya imza atarak

yaşlı vatandaşlarımıza kendi izin günlerinde unutulmaz anlar yaşattı. Gençlik liderlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Haber
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu Haber
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti
Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti
Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etti
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir
Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 372 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 372 liradan işlem görüyor
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Meral Akşener Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Şahin Şerifoğulları
Magazin Fatma Girik Seren Serengil İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Jose Sosa Bülent Korkmaz Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Erzurum'da 65 yaş üstü vatandaşların güzel vakit geçirmeleri sağlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 11:59:12. #1.14#
title