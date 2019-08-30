Erzurum'da 61,5 kilo eroin ele geçirildi
Erzurum'da 61,5 kilo eroin ele geçirildiERZURUM'da polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu durdurulan minibüs içerisinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 61,5 kilo eroin ele geçirildi.
Erzurum'da 61,5 kilo eroin ele geçirildi
ERZURUM'da polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu durdurulan minibüs içerisinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 61,5 kilo eroin ele geçirildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Narkotik, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Erzurum-Erzincan karayolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda 52 HM 013 plakalı minibüs, durduruldu. Narkotik dedektör köpek 'Dük'ün tepki vermesi üzerinde ekipler, minibüs içerisinde arama yaptı. Minibüsün arka yan bölmeleri arasına tahta kontrplak arkasına zulalanmış 119 paket halinde 61,5 kilo eroin ele geçirildi. Sürücü M.T.'nin (27) eroin yüklü minibüsü İstanbul'a götüreceği öğrenildi. M.T. gözaltına alınırken, polis ekipleri eroin paketlerine el koydu.