Erzurum'da 60 mahalle, Kars'ta 50 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Erzurum'da 60 mahalle, Kars'ta 50 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzurum'da 60 mahalle, Kars'ta 50 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da 60 mahalle, Kars'ta 50 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

ERZURUM (AA) - Kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da 60 mahalle, Kars'ta 50 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Erzurum'da gece başlayan ve sabah şiddetini artıran Kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 60 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte 2 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Merkeze bağlı 5, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 4, Digor'da 9, Kağızman'da 6, Sarıkamış'ta 7, Selim'de 11 ve Susuz ilçesinde de 5 köyün yolu yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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