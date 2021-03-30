Erzurum'da 6. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Erzurum'da 6. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erzurum'da 6. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Erzurum'da bir apartmanın 6'ncı katından düşen 69 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

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Erzurum'da bir apartmanın 6'ncı katından düşen 69 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Rabi Ana Mahallesi'nde bulunan Yeşil Yakutiye Konutları'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 69 yaşındaki Leyla Gökçe 8 katlı apartmanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aşağıya düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucu yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan yakınları ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından yaşlı kadının cesedi Erzurum Adli Tıp'a kaldırıldı.

Polis ekipleri konuyla alakalı geniş çaplı inceleme başlattı. - ERZURUM

Erzurum'da 6. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Erzurum'da 6. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Erzurum'da 6. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Erzurum'da 6. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Erzurum'da 6. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Erzurum'da 6. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Erzurum'da 6. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Erzurum'da 6. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Erzurum'da 6. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Erzurum'da 6. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Erzurum'da 6. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Erzurum'da 6. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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