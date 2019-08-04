Erzurum'da 6 ayda 77 şirket kuruldu

TOBB 2019 Ocak-Haziran dönemi birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum'da yılın ilk 6 ayında kurulan şirket sayısı bölge toplamında yüzde, 8,96, ülke toplamında ise yüzde 0,19'luk oran gösterdi.

ERZURUM OCAK-HAZİRAN 2019 VERİLERİ

TOBB Birikimli kurulan ve kapanan şirket verileri Erzurum sonuçlarına göre, ilde 209 yılının ilk altı ayında 77 şirket, 3 kooperatif ve 27 de gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 2019'un 6 ayında 17 şirket, 5 kooperatif tasfiye işlemi görürken, 18 şirket, 2 kooperatif ve 28 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.

ŞİRKET KURULUMU BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

TOBB verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında Erzurum'da 77, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 118, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 218 ve Doğu Anadolu Bölgesinde ise 859 şirket kurulumu gerçekleşti. 6 aylık bazda Erzurum'un kurulan şirket sayısı KUDAKA toplamında yüzde 65,25, Kuzeydoğu Anadolu'da yüzde 35,2 ve Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 8,69'luk pay edindi.

KURULAN KÜÇÜK İŞLETMELER BÖLGESEL SONUÇLAR VE ERZURUM

Ocak - Haziran 2019 döneminde Erzurum'da 27, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 67, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 171 ve Doğu Anadolu Bölgesinde ise 495 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Erzurum'un kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı KUDAKA bölgesinde yüzde 40,29, Kuzeydoğu Anadolu'da yüzde 15,78 ve Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 5,45'lik pay gösterdi.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

TOBB Kurulan ve kapanan şirket verilerine göre bu yılın ilk 6ayında Doğu Anadolu Bölgesinde 859 şirket, 18 kooperatif ve 495 de gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 2019'un ocak-haziran ayları toplamında 141 şirket, 15 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Bölgede 120 şirket, 27 kooperatif ve 364 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.

KUDAKA BÖLGESİ

2019'un Ocak - Haziran ayları arasında KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde, 118 şirket, 5 kooperatif ve 67 de gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleştirildi. 2019'un ilk 6 ayı toplamında bölgede 26 şirket, 7 kooperatif tasfiye işlemi gördü. KUDAKA Bölgesinde 24 şirket, 4 kooperatif ve 87 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik faaliyetine son verdi.

KUZEYDOĞU ANADOLU

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde, dönemde 218 şirket, 5 kooperatif ve 171 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Bölgede 40 şirket, 7 kooperatif tasfiye edildi. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 30 şirket, 7 kooperatif ve 146 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik faaliyetini sonlandırdı.

BÖLGE İLLERİ ŞİRKET KURULUM DAĞILIMI

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda şirket kurulumunun kaydedildiği il Malatya oldu. Dönemde Ağrı'da 40, Bingöl'de 37, Bitlis'te 66, Elazığ'da 117, Erzincan'da 35, Erzurum'da 77, Hakkari'de 29, Kars'ta 25, Malatya'da 179, Muş'ta 42, Tunceli'de 14, Van'da 163, Ardahan'da 7, Iğdır'da ise 28 şirket kuruldu.

BÖLGE İLLERİ KÜÇÜK İŞLETME KURULUM DAĞILIMI

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda gerçek kişi ticari işletmesi kurulumunun kaydedildiği il 102 işletmeyle Van oldu. Dönemde Ağrı'da 34, Bingöl'de 11, Bitlis'te 27, Elazığ'da 57, Erzincan'da 36, Erzurum'da 27, Hakkari'de 30, Kars'ta 18, Malatya'da 78, Muş'ta 14, Tunceli'de 9, Van'da 102, Ardahan'da 7, Iğdır'da ise 45 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

2019'DA KAPANAN İNŞAAT ŞİRKETİ SAYISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre 2019'un ilk 5 ayında 2 bin 820 inşaat şirketi kapandı. Uzmanlar, 2018'in aynı dönemine göre kapanan inşaat şirketi sayısında görülen yüzde 23'lük artışta en büyük payın, sektördeki maliyet artışlarının konut fiyatlarına yansıtılamaması olduğunu belirtiyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA