Erzurum'da 504 Okul "Okulum Temiz" belgesi aldı
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Erzurum'da 504 Okul "Okulum Temiz" belgesi aldı

19.12.2020 12:26 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:31
Erzurum'da 504 Okul

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında pandemi döneminde tüm okullarda uygulanması koşulu ile TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından bir...

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında pandemi döneminde tüm okullarda uygulanması koşulu ile TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından bir standart geliştirildi. Bu standart Erzurum'da da tüm okullarda uygulanmaya başladı.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında eğitim kurumlarında hijyen standartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzuna göre belirlenen şartları yerine getiren okullara 'Okulum Temiz' belgesi veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) işbirliği ile yapılan eğitimlerle 58 öğretmen, hijyen tetkik görevlisi olarak görevlendirildi. Hijyen tetkik görevlilerince yapılan denetimlerde okullarda temizlik ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakılırken pandemi nedeniyle belirlenen 250'ye yakın kriterin de sağlanıp sağlanmadığı kontrol ediliyor.

Şuana kadar Erzurum'da bulunan toplam 1.139 okuldan 1049'u "Okulum Temiz" belgesi almak için başvuruda bulunduğu, bu okullardan 907'si denetlendiği bildirildi. . Denetimi tamamlanan okullardan 504'ü "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazandı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarını Geliştirme ve Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu" çerçevesinde okullarımız; sağlıklı, hijyenik ve salgına karşı güvenilir bir mekan olabilmesi için aralıksız çalışmaktadır. 'Okulum Temiz' belgesi almak için başvuruda bulunan okulların oranı yüzde 92'ye ulaşmış ve şu ana kadar 504 okulumuz 'Okulum Temiz' belgesi almıştır. Ayrıca diğer tüm okullarımızda da standartların tam olarak karşılanması için hijyen tetkik görevlilerinin rehberliğinde çalışmalar devam etmektedir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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