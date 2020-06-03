Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
03.06.2020 01:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 01:39

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Köseler Mahallesi'nde Yıldız ile Güneş aileleri arasında 30 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgadan bir gün sonra dağlık alanda yakalanan İ. ve B. Yıldız'ın yanı sıra bu kişilere yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen S.Y. ile M.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan zanlılar, cumhuriyet savcılığında ifade verdi.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan İ. ve B. Yıldız, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Köseler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Yıldız ile Güneş aileleri arasında 30 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgada Sıddık, Sinan ve Hasan Güneş ile Sedrettin Yıldız olay yerinde, Baki Güneş ise hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından helikopter destekli arama, tarama çalışması yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan şüpheliler İ. ve B. Yıldız'ı olay yerine 10 kilometre uzaklıktaki Göbekören Mahallesi yakınlarındaki dağlık arazide gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız Haber
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı Haber
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Haber
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Haber
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
Floyd için yapılan protesto gösterilerinin koronavirüs vakalarını patlatması bekleniyor
Floyd için yapılan protesto gösterilerinin koronavirüs vakalarını patlatması bekleniyor
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Sokak köpeğini fırça sapıyla döven adamın savunması: Hayvan hakları varsa insan hakları da var
Çalıntı ihbarı yaptığı aracını geri aldığını polislere bildirmeyen sürücü, polisleri harekete geçirdi
Çalıntı ihbarı yaptığı aracını geri aldığını polislere bildirmeyen sürücü, polisleri harekete geçirdi
48 gün sonra yeniden açılacak olan TBMM'nin gündemi yoğun
48 gün sonra yeniden açılacak olan TBMM'nin gündemi yoğun
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Üzerine roman bile yazılan yılkı atları, böyle görüntülendi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de son yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
Fatih Terim, sosyal medya hesabından 'Irkçılığa hayır' mesajı paylaştı
Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajı paylaştı
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları 'Çince' paylaşımla uyardı
Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hasan Polatkan Adnan Menderes Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Uğur Akbaş Seda Sayan Demet Akbağ Demet Akalın
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Otomobil
Şu an buradasınız: Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 01:42:14. #1.15#
title