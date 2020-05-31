Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı
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Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı (3)OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDIÇat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'ndeki silahlı çatışmada hayatını kaybeden Sıddık, Sinan, Hasan ve Baki Güneş'in otopsileri bugün saat 16.30 sıralarında tamamlandı.

31.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:50

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı (3)

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'ndeki silahlı çatışmada hayatını kaybeden Sıddık, Sinan, Hasan ve Baki Güneş'in otopsileri bugün saat 16.30 sıralarında tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 araçla Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler jandarma ve polisin geniş güvenliği altında Mezarlıklar Müdürlüğü'ne getirildi. Yıkama işlemleri tamamlanan cenazeler yine geniş güvenlik önlemi altında defnedilmek üzere Köseler Mahallesi'ne götürüldü.

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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