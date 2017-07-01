Erzurum'da 5 Ayda 91 Şirket Kuruldu

TOBB Mayıs ayı kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum'da yılın ilk beş ayı ölçeğinde 91 şirket kurulumu gerçekleşti. Kurulan şirket sermayesi toplamı ise 19.6 milyon TL olarak açıklandı. ilin Doğu Anadolu Bölgesi kurulan şirket sayısı payı ise yüzde 11.07 olarak hesaplandı.



OCAK MAYIS DÖNEMİ VE ERZURUM



2017 ocak-mayıs dönemi kapsamında Erzurum'da 91 şirket, 3 kooperatif ve 50 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönem içinde 13 şirket ve 5 kooperatif tasfiye edildi. 5 ayda 9 şirket, 8 kooperatif ve 18 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini sonlandırdı. Erzurum'da bir önceki yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 35.7 oranında azaldı.



BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM



TOBB Birikimli şirket kurulumu verilerine göre beş ayda Erzurum'da 91, KUDAKA istatistik Bölgesinde 139, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 253, Doğu Anadolu Bölgesinde 822 şirket kuruldu. Dönem içinde Erzurum'da 9, KUDAKA istatistik Bölgesinde 14, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 21, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 118 şirket faaliyetine son verdi.



ERZURUM'UN BÖLGESEL PAYI



Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince TOBB verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre Erzurum'da beş ayda kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 65.46, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 35.96, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 11.07'lik pay oluşturdu. - ERZURUM