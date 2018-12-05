Erzurum'da 5 Aralık Kadın Hakları Günü Etkinliği

Erzurum'da kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıldönümünde Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Havuzbaşı'nda 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıldönümü kapsamında Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından basın açıklaması yapan Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Türkan Bayrak şunları söyledi: "Çağdaş, demokratik ve laik bir Türk toplumunu hedefleyen başta Mustafa Kemal Atatürk, dönemin hükümetleri ve TBMM, kadınların insan haklarından eşit olarak yararlanması için gerekli düzenlemeleri yapmışlardır. Dünya'nın bir çok uygar ülkesinden önce tanınmış olan seçme ve seçilme hakkının kabulü, ulu önder Atatürk'ün kadına verdiği değerin önemini anlatmıştır. Kadınlarımı TBMM'de yeterli düzeyde temsil edilememekte, meclisteki kadınlarımız da şekilcilikten öteye gidememektedir. Bizi üzen bu yetersizliktir. Bizlerin misyonu Atatürk ve Cumhuriyetimize bütün haklarımıza sahip çıkmak ve gençlerimizi çağdaş, düşünen, hakkını aramasını bile aydın evlatlar olarak yetiştirmektir." - ERZURUM