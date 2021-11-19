Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (7) - Haberler
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Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (7)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (7)

BAKAN KOCA: DEPREME BAĞLI OLAYLARDA 4 KİŞİ YARALANDISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da meydana gelen 5.1'lik depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erzurum'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, 2 köyde küçük çaplı hasar oldu.

ERZURUM (DHA) - BAKAN KOCA: DEPREME BAĞLI OLAYLARDA 4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da meydana gelen 5.1'lik depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erzurum'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, 2 köyde küçük çaplı hasar oldu. Depreme bağlı olaylar sonucu 4 kişi yaralandı. 5 adet 112 ambulansı ve 3 UMKE timiyle toplam 27 sağlık personelimiz bölgede görev başında. Erzurum'a ülkemize geçmiş olsun, yanındayız Erzurum" dedi.


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