Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (6)

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (DHA) - VALİ İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI, TOPÇU MAHALLESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

Erzurum Valisi Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Köprüköy ilçesine bağlı Topçu Mahallesinde incelemede bulundu. Deprem bölgesinde vatandaşlarla görüşen Memiş ve Sekmen, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı'dan bilgi aldı. Depreme Erzurum'da bir programdayken yakalandığını söyleyen Vali Okay Memiş, kısa sürede Köprüköy ilçesine ulaştıklarını belirtti. Köylerde incelemelerde bulunduklarını anlatan Memiş, "Çok şükür can ve mal kaybı yok. Depremde bir kadın tandırda, bir kadın da ahırda üzerine taş düşmesi sonucu yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale etti ve hastaneye kaldırdılar. Başka bir köyde de bir çocuk ayağından hafif yaralanmış. Şu anda depremzedelere gıda ve barınma konusunda yapılması gereken yardımları yapıyoruz. Köylerde elektrik yok. Ekiplerimiz bu konuda da çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımız bütün köylerde devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz, AFAD, 112, Kızılay çalışmalarını sürdürüyor. Sevincimiz, can kaybının olmaması. Devletimiz gereken her şeyi yapacaktır" diye konuştu.Başkan Sekmen de vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunup, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.