Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (5) - Haberler
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Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (5)

Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Haberler | Güncel
Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (5)

BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDIErzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Topçu Mahallesinde deprem sonrasında bir evin duvarından taş kopması sonucu yaralanan Ayten Kırmacı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (DHA) - BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Topçu Mahallesinde deprem sonrasında bir evin duvarından taş kopması sonucu yaralanan Ayten Kırmacı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 25 hane ve 225 nüfusu olan Topçu Mahallesi Muhtarı Ayhan Kırmacı, 11 tane evin hasarlı olduğunu söyledi. Öte yandan deprem sonrası Topçu, Mescitli ve Çullu mahallerinde elektrik kesintisi yaşandı.


Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (5)

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (5)

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (5)

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (5)

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (5)

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (5)

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
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