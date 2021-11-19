Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (3) - Haberler
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Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (3)

Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Haberler | Güncel
Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (3)

ARTÇI SARSINTILAR Erzurum Köprüköy'de, saat 15.40'ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra artçı sarsıntılar oldu.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (DHA) - ARTÇI SARSINTILAR

Erzurum Köprüköy'de, saat 15.40'ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra artçı sarsıntılar oldu. Saat 16.04'te Köprüköy'e 18 kilometre uzaklıktaki Pasinler ilçesinde 1.7 büyüklüğünde deprem olurken, Köprüköy'de saat 16.04'te 1.8 ve saat 16.13'te 2.2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi. Saat 16.20'de merkez üssü Pasinler ilçesi olan 1.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Köprüköy'de ise saat 16.26'da 2.0, 16.31'de ise 1.4 büyüklüklerinde 2 sarsıntı daha oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Erzurum Valiliği, Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Köprüköy ilçesinde 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. İl merkezinden de hissedilen deprem sonrası AFAD, Karayolları, Jandarma, Emniyet ve belediye ekiplerimiz ilçe merkezi ve köylere intikal ederek, tarama faaliyetlerine başlamışlardır. Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.


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 Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Son Dakika Haberleri

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