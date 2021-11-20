ERZURUM'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Haberler
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ERZURUM'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Köprüköy ilçesine bağlı Topçu Mahallesi'ndeki evlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi.

Köprüköy ilçesine bağlı Topçu Mahallesi'ndeki evlerde çatlaklar oluştuğu öğrenildi. Can kaybı olmayan mahallede evler hasar gördü.

AFET, ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ TOPLANDI

Deprem sonrası Afad, Kızılay, sağlık, karayolları, emniyet, jandarma, belediye, çevre şehircilik, telekom, Aras EDAŞ, deftarlık kurumlarının katılımıyla oluşturulan Afet, Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) toplandı. AFAD'da toplanan AADYM üyeleri, Köprüköy'den gelen ihbarlara göre durum değerlendirmesi yapıyor. Deprem bölgesinden gelen haberler e göre çalışmalar merkezden yönlendiriliyor.

ERZURUM'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ERZURUM'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ERZURUM'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Pendik'te acil serviste doktora saldırı kamerada (2)

Pendik'te acil serviste doktora saldırı kamerada (2)

 Erzurum'daki 5,1'lik deprem anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Erzurum'daki 5,1'lik deprem anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

 Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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