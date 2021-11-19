Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) alınan bilgiye göre, saat 15.40'da merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi Topçu Mahallesi olan 5.18 kilometre derinlikte 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Erzurum ve çevre ilçelerde de hissedildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet