Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Daire Başkanlığı verilerine göre, saat 15.40'ta merkez üssü Köprüköy ilçesi olan, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.94 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

 Son Dakika! Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem

Son Dakika! Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem

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