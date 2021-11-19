Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Daire Başkanlığı verilerine göre, saat 15.40'ta merkez üssü Köprüköy ilçesi olan, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.94 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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