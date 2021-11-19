Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

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