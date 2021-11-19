Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

 Son Dakika! Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem

Son Dakika! Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

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