Erzurum'da 464 okul 1 ay içinde kütüphaneye kavuşacak

YAKUTİYE, ERZURUM (Habermetre) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Ekim ayında açılışını yaptığı Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü, Yakutiye Harputkapı Anadolu Lisesi'nde kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Erzurum Yakutiye Harputkapı Anadolu Lisesi'nde kütüphane açıldı. Açılış programında açıklamalarda bulunan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve öğrencilere okuma kültürü kazandırarak sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlayarak onları hayata ve geleceğe hazırlama amacı olan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kaygusuz, okul öncesi okullar hariç 1086 okuldan 622 okulda kütüphane bulunduğunu, 464 okula da kütüphane kurulmasıyla ilgili çalışmaların bir ayda tamamlanacağını ifade etti.

Kaygusuz: "Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırladığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İl genelinde hızlı bir alan taramasıyla kütüphanesi olmayan okullarımızı belirledik. Kütüphanesi olmayan 464 okulumuza kütüphane yapılmasıyla alakalı kaynağımızı sağladık ve çalışmalarımıza başladık. Son 6 ay içinde hayırseverler ve Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 56 kütüphane yaptırıldı. Bir ay sonuna kadar da kütüphanesi olmayan okulumuza kütüphane donatımını sağlayarak kitapları temin edilecek ve öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. Böylece ilimizde kütüphanesiz okulumuz kalmayacak " dedi.

Erzurum Kitap Akademisi Kaygusuz 300 ortaokul ve 65 lisede 20 bin öğrencinin katıldığı "Erzurum Kitap Akademisi" projesi hakkında da şu bilgileri verdi: "Bu projeye önümüzdeki 1 yıl içinde 10 bin öğrencimizin daha katılmasıyla 30. 000 öğrenciye ulaşmış olacağız. " Haber Merkezi

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