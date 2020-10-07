Erzurum'da 4 bin 228 araç devredildi

Erzurum'da 2 bin 764 otomobil, 81 minibüs, 9 otobüs, 976 kamyonet, 104 kamyon, 50 motosiklet, 5 özel amaçlı taşıt ve 239 traktör olmak üzere toplam 4 bin 228 aracın devredildiği bildirildi.

Erzurum'da 2 bin 764 otomobil, 81 minibüs, 9 otobüs, 976 kamyonet, 104 kamyon, 50 motosiklet, 5 özel amaçlı taşıt ve 239 traktör olmak üzere toplam 4 bin 228 aracın devredildiği bildirildi.

TÜİK Ağustos 2020 dönemi motorlu kara taşıtları devir verilerini paylaştı. Erzurum'da 2 bin 764 otomobil, 81 minibüs, 9 otobüs, 976 kamyonet, 104 kamyon, 50 motosiklet, 5 özel amaçlı taşıt ve 239 traktör olmak üzere toplam 4 bin 228 aracın devredildiği bildirildi. Erzurum'da devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı yüzde 67,88'den yüzde 65,37'ye geriledi.

Erzurum'un Taşıt Devir Payı

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Erzurum'un Ağustos ayı kaydında motorlu kara taşıtı devir sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 63,92, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 44,43, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 15,51, ülke toplamında ise yüzde 00,50'lik pay edindi.

Erzurum'un Otomobil Devir Payı

Erzurum'da Ağustos 2020 döneminde devri gerçekleştirilen otomobil sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 62,80, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 49,53, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 16,60, ülke toplamında ise yüzde 0,46 oranında pay gösterdi.

Kudaka Bölgesi Devir Verileri

Ağustos 2020 döneminde KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 4 bin 401 otomobil, 123 minibüs, 11 otobüs, bin 382 kamyonet, 155 kamyon, 176 motosiklet, 7 özel amaçlı taşıt ve 359 traktör olarak toplam 6 bin 614 aracın devredildiği açıklandı. KUDAKA Bölgesinde devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 66.54 olarak hesaplandı.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Devir Verileri

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analize göre, kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında 5 bin 580 otomobil, 296 minibüs, 23 otobüs, 2 bin 163 kamyonet, 240 kamyon, 303 motosiklet, 10 özel amaçlı taşıt ve 899 traktör olmak üzere toplam 9 bin 514 motorlu kara taşıtının devredildiği bildirildi. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 58,65 olarak kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi Devir Verileri

TÜİK verilerine göre, Ağustos 2020 döneminde Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 16 bin 649 otomobil, bin 84 minibüs, 72 otobüs, 6 bin 218 kamyonet, 683 kamyon, 743motosiklet, 31 özel amaçlı taşıt ve bin 826 traktör olmak üzere toplam 27 bin 256 aracın devredildiği açıklandı. Bölgede devri yapılan araçlar içinde otomobil devir payı yüzde 61,0 olarak kaydedildi.

Ülke Toplamı Devir Verileri

Türkiye'de dönemde 589 bin 426 otomobil, 16 bin 301 minibüs, 3 bin 687 otobüs, 128 bin 707 kamyonet, 16 bin 755 kamyon, 53 bin 928 motosiklet, 952 özel amaçlı taşıt, 23 bin 993 traktör olmak üzere toplam 833 bin 749 motorlu kara taşıtı el değiştirdi. Ülkede devri yapılan taşıt sayısı içinde otomobil payı yüzde 70,69 oldu.

Erzurum Araç Devrinde 39'uncu Sırada

Erzurum Ağustos 2020 ölçeğinde motorlu kara taşıtı devir sayısı yüksekliği bakımından 39'uncu oldu. Ülkede en fazla sayıda motorlu kara taşıtı devrinin yapıldığı ilk 40 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Konya, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Manisa, Kayseri, Samsun, Muğla, Balıkesir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Sakarya, Eskişehir, Trabzon, Tekirdağ, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Tokat, Afyonkarahisar, Kütahya, Elazığ, Sivas, Aksaray, Çanakkale, Çorum, Ordu, Isparta, Zonguldak, Nevşehir, Erzurum ve Amasya olarak açıklandı.

Erzurum Otomobil Devrinde de 39'uncu Sırada

Erzurum Ağustosta otomobil devir sayısı yüksekliği bakımından iller sıralamasında 39'uncu sırayı aldı. Otomobil devir sayısının yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Konya, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Kayseri, Samsun, Manisa, Denizli, Balıkesir, Kahramanmaraş, Muğla, Aydın, Sakarya, Eskişehir, Trabzon, Tekirdağ, Malatya, Osmaniye, Tokat, Şanlıurfa, Kütahya, Elazığ, Afyonkarahisar, Aksaray, Sivas, Zonguldak, Ordu, Çorum, Isparta, Çanakkale, Amasya, Erzurum ve Nevşehir olarak bildirildi.

Bölge İlleri Taşıt Devir Sayıları Dağılımı

Doğu Anadolu Bölgesinde en çok sayıda motorlu kara taşıtının devredildiği il 7 bin 148 araç devriyle Malatya oldu, bu ili 5 bin 631 devirle Elazığ, 4 bin 228 devirle Erzurum izledi. Ağustos ayında Van'da 2 bin 622, Erzincan'da bin 987, Kars'ta bin 26, Muş'ta bin 51, Ağrı'da 810, Iğdır'da 724, Bitlis'te 670, Bingöl'de 638, Ardahan'da 340, Tunceli'de 211 ve Hakkari'de 170 motorlu kara taşıtı devredildi.

Bölge İlleri Otomobil Devir Sayısı Dağılımı

Erzurum motorlu kara taşıtlarında olduğu gibi otomobil devir sayısı yüksekliği bakımından da yine bölge illeri sıralamasında 3'üncü oldu. Dönemde Malatya'da 4 bin 909, Elazığ'da 3 bin 977, Erzurum'da 2 bin 764, Van'da bin 158, Erzincan'da bin 350, Kars'ta 468, Muş'ta 443, Ağrı'da 320, Iğdır'da 256, Bitlis'te 336, Bingöl'de 354, Ardahan'da 135, Tunceli'de 114 ve Hakkari'de 65 otomobil devredildi.

Bölge İlleri Traktör Devri Dağılımı

Doğu Anadolu Bölgesinde en çok sayıda traktör devrinin yapıldığı il 338 devir ile Malatya oldu. Bu ili 239 devir ile Erzurum, 229 devir ile Muş izledi. Ağustos ayında Elazığ'da 138, Van'da 114, Erzincan'da 100, Kars'ta 222, Ağrı'da 130, Iğdır'da 80, Bitlis'te 42, Bingöl'de 16, Ardahan'da 108, Tunceli'de 27, Hakkari'de 13 traktör devri gerçekleşti.

Motorlu Kara Taşıtları, Ağustos 2020

Ağustos ayında 103 bin 872 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 25,2 azaldı.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,5'ini otomobil, yüzde 24,5'ini motosiklet, yüzde 13,1'ini kamyonet, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,5'ini ise otobüs oluşturdu.

Aylık Değişim

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 25,2 azaldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24,6 ve traktörde yüzde 1,1 artarken, otomobilde yüzde 31,9, otobüste yüzde 21,3, motosiklette yüzde 18,1, kamyonette yüzde 16,2, minibüste yüzde 13,2 ve kamyonda yüzde 6,6 azaldı.

Yıllık Değişim

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 165,6 arttı. Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1209,3, kamyonette yüzde 274,5, kamyonda yüzde 234,5, minibüste yüzde 208,5, otomobilde yüzde 190,8, otobüste yüzde 185,0, traktörde yüzde 139,3 ve motosiklette yüzde 94,5 arttı.

Kaydı Yapılan Araç Cinsleri

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 23 milyon 753 bin 664 oldu. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devir

Ağustos ayında 833 bin 749 adet taşıtın devri yapıldı. Ağustos ayında devri yapılan taşıtların yüzde 70,7'sini otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 6,5'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,0'ını kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak - Ağustos

Ocak-Ağustos döneminde 630 bin 811 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 50,2 artarak 630 bin 811 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 81,6 azalarak 32 bin 4 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 598 bin 807 adet artış gerçekleşti.

Yakıt Türleri

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 48,5'i benzin yakıtlıdır. Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin yüzde 48,5'i benzin, yüzde 42,9'u dizel, yüzde 5,6'sı LPG yakıtlı olup, yüzde 3,0'ı elektrikli veya hibrittir. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 853 bin 573 adet otomobilin ise yüzde 38,3'ü dizel, yüzde 37,0'ı LPG, yüzde 24,2'si benzin yakıtlı olup, yüzde 0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.

Motor Hacimleri

Ocak-Ağustos döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin yüzde 31,7'si 1401-1500, yüzde 25,1'i 1501-1600, yüzde 22,7'si 1300 ve altı, yüzde 13,9'u 1301-1400, yüzde 5,5'i 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Renk

Ocak-Ağustos döneminde kaydı yapılan otomobillerin 171 bin 22'si beyaz renklidir. Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin yüzde 48,2'si beyaz, yüzde 26,2'si gri, yüzde 7,3'ü siyah, yüzde 7,1'i mavi, yüzde 6,7'si kırmızı, yüzde 1,6'sı turuncu, yüzde 1,4'ü kahverengi, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,6'sı diğer renklerdedir. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı