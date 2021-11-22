Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2)

ERZURUM (DHA) - VALİ MEMİŞ'TEN 'HASARLI EV' UYARISI

Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Topçu Mahallesi'nde incelemede bulundu. AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı'dan bilgi alan ve halkla görüşen Vali Memiş, hasarlı evlere girmemeleri konusunda uyardı. 4.7'nin enerjiyi boşaltan deprem olduğunu düşündüklerini belirten Memiş, "Devlet, depremzedeler için seferber olmuş durumdadır. Köylerimize fazlasıyla çadır ve konteyner gönderilmiştir. Kimse hasarlı evlerine girmesin. Görevliler, canla başla çalışıyor. Herkese teşekkür ediyorum. Kimin ne ihtiyacı varsa anında yerine getiriliyor. Köylünün hayvanları için ahır çadırlar kuruldu. Bunu da hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.Vali Memiş, Topçu Mahallesi'nde evleri hasar gördüğü için konteynere yerleşen Refik Kırmacı ve ailesini de ziyaret etti.