Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Oltu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzurum'un Oltu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de merkez üssü Oltu ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
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