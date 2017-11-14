Erzurum'da 37 Kaçak Yakalandı

Erzurum'da, yasa dışı yollardan yurda giren Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu 37 kaçak yakalandı.



Erzurum Otobüs Terminalinde çok sayıda yabancı uyruklu şahıs olduğunun ihbarının verilmesi üzerine hareket geçen polis ekipleri,



Ağrı üzerinden Erzurum'a geldikleri belirlenen 37 kaçağı yakaladı.



Gözaltına alınan Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçaklar ifadelerinin ardından işlemleri için Aşkale Göç İdaresi'ne teslim edilecek. - ERZURUM