: Erzurum'da 333 hafız icazet aldı

16.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:31

Erzurum'da Yakutiye ve Palandöken Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında okuyan 333 hafız için icazet töreni düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen törende hafızlara Kur'an-ı Kerim okutuldu ve dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da her yıl bu tür organizasyonların yapıldığını söyledi.

Diyanet olarak programa katıldıklarını belirten İşliyen, "Erzurum'da her yıl müstesna günlerden birini yaşıyoruz. Burada erkek ve kızlarımızdan oluşan 333 hafızımıza icazet töreni yaptık." dedi.

İşliyen, şöyle konuştu:

"Bunlar Palandöken ve Yakutiye'de okuyan hafızlıklarını tamamlayan çocuklarımız. Yarın da 1001 hatim programı yapacağız. Erzurum hafızlık ve Kur'an'a hizmet konusunda tarihten beri müstesna bir yer olmuştur. Türkiye'nin birçok yerinde Kur'an okuyanların en az yüzde 50'si Erzurumlu çıkıyor. Bu yüzden Erzurum'a hizmet eden hocalarımıza, çocuklarımıza, ailelerine ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Programda hafızlıklarını tamamlayan hafızlar için altın ve belge verildi.

Kaynak: AA

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