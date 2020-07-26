Erzurum'da 30 derece sıcakta kardan adam yaptı, herkesi şaşkına çevirdi Türkiye Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli, 30 derece sıcakta salon zemininden temizlediği karlarla kardan adam yaptı. Refayeli, havuç ve kömür yerine kardan adamın burnu ve gözleri için çam kozalağı kullandı.

Hava sıcaklığının 30 derece ve üzerinde seyrettiği Erzurum'da serinlemek için merkez Palandöken İlçesi'ndeki 2000'lik Buz Pateni Salonu'na giden Türkiye Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli, zamboni aracının salon zemininden temizlediği karlarla kardan adam yapmak istedi.

TEMMUZ AYINDA İLK KEZ BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPTI

Buz pateni salonu bahçesindeki karları toplayarak kardan adam yapmaya başlayan Refayeli, "Buzun da faydası bu. Millet böyle sıcaktan bunalırken biz burada soğuk havada kardan adam yapıyoruz" dedi.

Refayeli, çocukken çok sayıda kardan adam yaptığını ancak Temmuz ayında ilk kez böyle bir çalışma yaptığını söyledi.

Kaynak: DHA