Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu
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Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu

Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu
Demirören Haber Ajansı / Şifanur Tavus - Haberler | Güncel

ERZURUM'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

ERZURUM'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törenler, Hastaneler Caddesi'nde devam etti. Vali Okay Memiş, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Sekmen ve 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, törene katılan askerlerle halkın bayramını kutladı.Günün anlamını vurgulayan konuşmalarla, şiirlerin okunmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü, marşlar söyledi. İzleyenlerin de marşlara eşlik ettiği törenler, asker ve gazilerin geçişiyle sona erdi. Çevredekiler, asker kıyafeti ve sırtında Türk bayrağıyla resmi geçide katılan bedensel engelli Yasin Karbuz'u (36) da alkışladı. Tören sonrası protokol üyeleri, bayram coşkusunu yaşayan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu
Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu
Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu
Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu
Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu
Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu
Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu
Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu
Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu
Erzurum'da 30 Ağustos coşkusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur Tavus

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