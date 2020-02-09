Erzurum'da 3 ilçede okullar tatil edildi (2)
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Erzurum'da 3 ilçede okullar tatil edildi (2)

9 İLÇEDE DAHA TATİL KARARI ALINDIErzurum merkez ilçelerde alınan tatil kararından sonra 9 ilçe daha eğitime bir gün ara verdi.

09.02.2020 20:49 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:49
Erzurum'da 3 ilçede okullar tatil edildi (2)

9 İLÇEDE DAHA TATİL KARARI ALINDI

merkez ilçelerde alınan tatil kararından sonra 9 ilçe daha eğitime bir gün ara verdi. Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman ve Şenkaya ilçelerinde tüm okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.


Kaynak: DHA
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