Erzurum'da 3 ilçede okullar tatil edildi (2)
9 İLÇEDE DAHA TATİL KARARI ALINDIErzurum merkez ilçelerde alınan tatil kararından sonra 9 ilçe daha eğitime bir gün ara verdi.
09.02.2020 20:49 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:49
9 İLÇEDE DAHA TATİL KARARI ALINDI
Erzurum merkez ilçelerde alınan tatil kararından sonra 9 ilçe daha eğitime bir gün ara verdi. Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman ve Şenkaya ilçelerinde tüm okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.
Kaynak: DHA