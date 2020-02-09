Erzurum'da 3 ilçede okullar tatil edildi
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Erzurum'da 3 ilçede okullar tatil edildi

ERZURUM merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye'de okullar 1 gün tatil edildi.

09.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:10
Erzurum'da 3 ilçede okullar tatil edildi
merkez ilçeler , ve 'de okullar 1 gün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde (Yakutiye, Palandöken, Aziziye) bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumları 10 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.Valilik açıklamasında, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle izinli sayılacağı vurgulandı.


- Erzurum
Kaynak: DHA
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