Erzurum'da 3 düzensiz göçmen yakalandı Erzurum'da, yasa dışı yollarla ülkeye giren Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzurum'da, yasa dışı yollarla ülkeye giren Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Mahallebaşı bölgesinde yapılan çalışmalarda 3 kişinin yasa dışı yollarla kente giriş yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan Afganistan uyruklu 3 kişi, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA