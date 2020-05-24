Erzurum'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
Erzurum'da, yasa dışı yollarla ülkeye giren Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.
24.05.2020 22:33 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:33
Erzurum'da, yasa dışı yollarla ülkeye giren Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Mahallebaşı bölgesinde yapılan çalışmalarda 3 kişinin yasa dışı yollarla kente giriş yaptığı tespit edildi.
Ekiplerce gözaltına alınan Afganistan uyruklu 3 kişi, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA