Erzurum'da 3 Ayda Bin 739 Konut Satıldı

TÜİK Mart ayı Erzurum Konut Satış istatistiklerini açıkladı. İlde mart ayında 568, 2018'in ocak-mart ayları döneminde ise bin 739 konut el değiştirdi. İlde gerçekleştirilen konut satışları bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 23,9, 3 aylık ölçütte ise yüzde 7,7 oranında düşüş gösterdi.

ERZURUM MART 2018 KONUT SATIŞ VERİLERİ

Erzurum'da mart ayında 155'i ipotek, 413'ü de diğer yollardan olmak üzere 568 konut satıldı. 2017 yılının mart ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 34 oranında düşüş gösterirken, diğer yollarla yapılan konut satış sayısı da yüzde 17,8 oranında düşüş kaydetti. 2017 yılının mart ayında ilde 235 ipotek, 503 diğer yollardan 738 konut satılmıştı.

ERZURUM OCAK-MART AYLARI VERİLERİ

TÜİK verilerine göre, ilde ocak-mart aylarını kapsayan 3 aylık ölçütte bin 739 konut satıldı. Bu satışlardan 3460'ı ipotek, bin 279'u ise diğer yollardan gerçekleşti. 2017 yılının aynı dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 31,34 oranında geriledi, diğer yollardan yapılan konut satış sayısı ise yüzde 5,1 oranında arttı. 2017 yılının aynı döneminde ipotek yoluyla bin 670, diğer yollardan ise bin 216 olarak toplam bin 886 konut satışı yapılmıştı.

ERZURUM BİRİNCİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARI

Erzurum'da mart ayında satışı yapılan 568 konutun 277'si birinci, 291'i de ikinci elden satıldı. Mart ayı ölçeğinde birinci el satış oranı yüzde 48,76 oldu. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 42,5 olarak kaydedilmişti. Erzurum'da yılın ilk 3 ayında satılan bin 739 konutun 915'i birinci, 824'ü ise ikinci elden satıldı. Geçen yıl yüzde 44,75 olan birinci el satış oranı bu yıl yüzde 52,61'e yükseldi.

KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, MART 2018

Türkiye genelinde konut satışları 2018 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında azalarak 110 bin 905 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mart ayı 'Konut Satış İstatistikleri' verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2018 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında azalarak 110 bin 905 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 714 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 269 konut satışı ve yüzde 10,2 pay ile Ankara, 6 bin 787 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 36 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR

İpotekli konut satışları 2018 Mart ayında 32 bin 786 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35 oranında azalış göstererek 32 bin 786 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 50 konut satışı ve yüzde 18,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 45,4 ile Artvin oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ

Diğer satış türleri sonucunda 78 bin 119 konut el değiştirdi. Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 78 bin 119 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 664 konut satışı ve yüzde 16,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 67,7 oldu. Ankara 7 bin 270 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 599 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 9 konut ile Ardahan oldu.

İLK SATIŞ

Konut satışlarında 50 bin 701 konut ilk defa satıldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azalarak 50 bin 701 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 774 konut satışı ve yüzde 17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 751 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 753 konut satışı ile İzmir izledi.

2. EL SATIŞ

İkinci el konut satışlarında 60 bin 204 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalış göstererek 60 bin 204 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 940 konut satışı ve yüzde 16,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,1 oldu. Ankara 7 bin 518 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 34 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Yabancılara 2018 yılı Mart ayında bin 827 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak bin 827 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2018'de ilk sırayı 556 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 446 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Trabzon, 109 konut satışı ile Bursa ve 89 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Mart ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 348 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 181 konut ile Suudi Arabistan, 156 konut ile İran, 120 konut ile Rusya Federasyonu ve 108 konut ile Afganistan izledi.

ANTALYA'DA MART AYINDA KONUT SATIŞI YÜZDE 2,1 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2018 dönemine ait konut satış istatistiklerine göre konut satışı Antalya'da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 2,1 oranında azalarak 5 bin 398 konut satıldı.

TÜİK, Mart 2018 dönemine ait konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, ülkemiz genelinde konut satışları 2018 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 oranında azalarak 110 bin 905 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 714 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 269 konut satışı ve yüzde 10,2 pay ile Ankara, 6 bin 787 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 36 konut ile Bayburt oldu.

BATI AKDENİZ KONUT SATIŞI

Antalya'da 2017 Mart ayında 5 bin 516 konut satılırken 2018 Mart ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 5 bin 398 konut satıldı. Konut satışlarında 2018 Mart ayında, Antalya 5 bin 398 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4. sırada yer aldı. Isparta'da 2017 Mart ayında 536 konut satılırken 2018 Mart ayında yüzde 28,5 oranında azalarak 383 konut satıldı. Burdur'da 2017 Mart ayında 299 konut satılırken 2018 Mart ayında yüzde 19,4 oranında artarak 357 konut satıldı.

ANTALYA YABANCILARA KONUT SATIŞINDA 2'NCİ SIRADA

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak bin 827 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2018'de ilk sırayı 556 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 446 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Trabzon, 109 konut satışı ile Bursa ve 89 konut satışı ile Yalova izledi. - ERZURUM