Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haberler
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Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gönüllü gençler, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gönüllü gençler, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllüleri engelli gençlerle bir araya geldi.

Yakutiye Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte gönüllüler, engelli gençlerle ebru sanatı, masa tenisi, yöresel oyunlar ile çeşitli aktiviteler yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinlik sonunda, engelli gençlere çeşitli hediyeler verildi.

Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

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AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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