Erzurum'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

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Erzurum'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA - İlhami Erkılıç - Güncel
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Erzurum'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Erzurum'da merkez üssü Çat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da merkez üssü Çat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13: 39'da merkez üssü Çat ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 5,44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çat Kaymakamı Mustafa Karali, sarsıntıda olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Erzurum, Deprem, AFAD, Güncel, Haberler

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