Erzurum'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AA - İlhami Erkılıç - Güncel
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Erzurum'da merkez üssü Çat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ERZURUM (AA) - Erzurum'da merkez üssü Çat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13: 39'da merkez üssü Çat ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin 5,44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Çat Kaymakamı Mustafa Karali, sarsıntıda olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdi.
AA / İlhami Erkılıç - Güncel