Erzurum'da 3,7 ve 3,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 3,7 ile 3,2 büyüklüğünde 2 ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.59'de merkez üssü Tekman ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bu depremin, 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kentte bu depremin yanı sıra 01.56'da da merkez üssü Aziziye ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde bir başka deprem gerçekleşti.

AA / Tuncay Bekar - Son Dakika Haberleri

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