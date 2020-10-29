Erzurum'da 29 Ekim Badminton turnuvası düzenlendi
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Erzurum'da 29 Ekim Badminton turnuvası düzenlendi

29.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 29.10.2020 15:52
Erzurum'da 29 Ekim Badminton turnuvası düzenlendi

Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla badminton turnuvası düzenlendi.

Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla badminton turnuvası düzenlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği iş birliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Badminton Turnuvası ve Zekeriya Tutar Anma Müsabakaları, Yakutiye Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Badminton Erzurum İl Temsilcisi Hakan Ülgü, turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, turnuvada yer alan sporcuların maske-mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek mücadele ettiklerini aktardı.

Turnuvayı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Zekeriya Tutar anısına düzenlediklerini belirten Ülgü, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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