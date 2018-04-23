Erzurum'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Erzurum’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Erzurum'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Havuzbaşı kent meydanında Atatürk Anıtına çelenk bırakma töreni ile başladı.
Törene Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız ve öğrenciler katıldı.
Törenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda Vali Seyfettin Azizoğlu'nun katılımıyla kutlamalar devam etti.
Kutlamalar öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunları gösterisinin ardından son buldu. - ERZURUM