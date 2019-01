Erzurum'da 2019 Yılının İlk Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında 2019 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarının ilki Valilikte yapıldı. Vali Memiş, Tekstil Kent projesinin önemine dikkat çekerek, "Proje sayesinde insanlarımıza iş imkanı sağlayacağız. Sokağa çıktığımızda vatandaşlarımız bizden iş istiyor. Buna kayıtsız kalamayız" dedi.

Toplantıya; ilçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri ile özel kurum kuruluşların yetkilileri katıldı. Program öncesinde bir açıklama yapan Vali Okay Memiş, Erzurum'un son 16 yılda 23,5 milyar TL yatırım aldığını söyledi. Her fırsatta hayvancılık ve turizm konularını gündeme getiren Vali Okay Memiş, tüm kurumların önlerine hedefler koymalarını istedi.

TURİZİMDE YÜZDE 150 ARTIŞ VAR

Turizmde geçen yıllara oranla büyük bir artış olduğunu dile getiren Vali Okay Memiş, "Her fırsatta söylüyorum, önümüze hedefler koymalıyız. Tanıtım çok önemli, çünkü kış turizminin ilin tanıtımına katkısı olduğu kadar Turizme en büyük istihdam katkısı sunan bir sektör olduğunu da unutmamak lazım. Buradaki oteller söylenildiğinin aksine bizim yöresel ürünlerimizi kullanıyor. Yine istihdam sağlayıcı sektörlere yönelik projelerimiz olacak. Özellikle Kış turizminde hedefimiz bir numara olmak. Geçen yıl bu dönemle kıyaslama yaptığımızda yüzde 150 artış olduğunu görmekteyiz" dedi.

Çiftçilere her türlü desteği vereceklerinin altını çizen Vali Memiş, şöyle devam etti: "790 bin büyükbaş hayvan varlığımız var. 2019 yılı sonunda büyükbaş hayvan sayımızı 1 milyona çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Buna yönelik olarak kamu kaynaklarını çarçur etmeden doğru yerde kullanabileceğimiz somut projelerimiz var. Özellikle çiftçilerimize yem bitkisi tohumu desteği sağlayacağız. Türkiye'deki toplam meraların yüzde 13'ü Erzurum'da. 81 ilde merası en fazla il biziz. Bu nimeti iyi değerlendireceğiz. Çiftçilerimize sağlayacağımız imkanlarla iyi bir noktaya gelmek istiyoruz. 730 bin küçükbaş hayvan sayısıyla 22. sıradayız. Yine buna bağlı olarak soğuk süt zinciri projemiz devam ediyor."

TEKSTİL KENTİ PROJESİNİ ÖNEMSİYORUZ

İstihdam konusunda en az 2 bin kişiye iş imkanı sunacak olan tekstil kent projesini çok önemsediklerini ifade eden Vali Memiş, "Çok önemsediğimiz 2. OSB'de tekstil kent projemiz var. Proje sayesinde insanlarımıza iş imkanı sağlayacağız. Sokağa çıktığımızda vatandaşlarımız bizden iş istiyor. Buna kayıtsız kalamayız. İşsizliğin yoğun olduğu kentlerde her türlü sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden buraya noterlik yapmaya gelmedik, elimizi taşın altına kaymaya geldik. İnşallah netice alacağız, bu yüzden hepinizin desteğine ihtiyaç var. Dünya moral ile aşk ile döner, hepimiz birbirimize moral vereceğiz. Avantajlarımızı kullanarak hareket edeceğiz.

TEKLİ EĞİTİME GEÇECEĞİZ

"2019-2020 yılında tekli eğitime geçiyoruz" diyen Vali Memiş, "Eğitim kurumların fiziki yapısının yeterli olduğunu eğitimde Erzurum'u en üst seviyeye çıkarmak için eğitim camiasıyla yeterlidir. Güney ilçelerimize ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak yapılan yatırımların bedelleri hakkında bilgi veren Vali Memiş, "Yatırımcı kuruluşların valiliğimize vermiş oldukları yatırım izleme cetvelinden ilimizdeki kamu yatırımlarından toplam proje sayısı 675, toplam proje tutarı 12 milyar 367 milyon 832 bin 748 TL'dir. Program yılı ödeneği 1 milyar 494 milyon 852 bin 827 TL, gelen ödenek tutarı 1 milyar 810 milyon 892 bin 839 TL, harcama tutarı 1 milyar 813 milyon 584 bin 940 TL'dir" diye konuştu.

Toplantı yatırımcı kamu kuruluşlarının sonumu ile devam etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA