Erzurum'da 2018'de 8 Bin 903 Konut Satıldı

TÜİK 2018 yılı Erzurum Konut Satış istatistiklerini açıkladı. İlde aralık ayında 917, 2018'in ocak-aralık ayları toplamında ise 8 bin 903 konut el değiştirdi. İlde Aralık 2018 döneminde gerçekleştirilen konut satışları 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,77; yıllık bazda ise yüzde 0,67 oranında artış gösterdi.

Erzurum Aralık 2018 Konut Satış Verileri

Erzurum'da aralık 2018 döneminde 54 ipotek, 863 de diğer yollardan olmak üzere toplam 917 konut satışı gerçekleşti. 2017 yılının aralık ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 74,64 oranında azalırken diğer yollarla yapılan konut satış sayısı da yüzde 25,4 oranında artış kaydetti. 2017 yılının aralık ayında ilde 213 ipotek, 688 de diğer yollardan 901 konut satılmıştı.

Erzurum 2018 Yılı Verileri

İlde 2018 yılı bütününde 8 bin 903 konut satıldı. Bu satışlardan bin 740'ı ipotek, 7 bin 163'ü ise diğer yollardan gerçekleşti. 2017 yılına göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 35,48 oranında azaldı, diğer yollardan yapılan konut satış sayısı ise yüzde 16,54 oranında arttı. 2017 yılında ipotek yoluyla 2 bin 697, diğer yollardan ise 6 bin 146, toplam 8 bin 843 konut satışı yapılmıştı.

Birinci ve İkinci El Satışları

Erzurum'da aralık ayında satışı yapılan 917 konutun 576'sı birinci, 341'i ise ikinci elden satıldı. Ocak-aralık döneminde satışı yapılan 8 bin 903 konutun ise 4 bin 811'i birinci elden satılırken, 4 bin 92'si ise ikinci elden satıldı. Yıllık düzeyde birinci el satışlarının toplam konut satışa oranı yüzde 54,03 olarak hesaplandı.

Konut Satışları 2018'de Yüzde 2,4 Azaldı

Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalış gösterdi. Konut satışlarında 2018 yılında, İstanbul 234 bin 55 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sırayı aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı 'Konut Satış İstatistikleri' verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 konut satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalış gösterdi. Konut satışlarında 2018 yılında, İstanbul 234 bin 55 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 131 bin 161 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 75 bin 672 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 159 konut ile Hakkari'de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 276 bin 820 tanesi ipotekli, 1 milyon 98 bin 578 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

TÜİK verileri

Türkiye'de 2018 Aralık ayında 136 bin 845 konut satıldı Türkiye genelinde konut satışları 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında artarak 136 bin 845 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 26 bin 541 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 95 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 6 bin 960 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Ardahan, 32 konut ile Hakkari ve 48 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli Konut Satışları

İpotekli konut satışları 2018 Aralık ayında 7 bin 148 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79 oranında azalış göstererek 7 bin 148 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 461 konut satışı ve yüzde 20,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 12,7 ile Edirne oldu.

Diğer Satış

Diğer satış türleri sonucunda 129 bin 697 konut el değiştirdi. Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,1 oranında artarak 129 bin 697 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 25 bin 80 konut satışı ve yüzde 19,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 94,5 oldu. Ankara 11 bin 315 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 6 bin 565 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konut ile Ardahan oldu.

İlk Satış

Konut satışlarında 69 bin 861 konut ilk defa satıldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 69 bin 861 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 51,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 13 bin 723 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 77 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 158 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci El Satış

İkinci el konut satışlarında 66 bin 984 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış göstererek 66 bin 984 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 12 bin 818 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 48,3 oldu. Ankara 7 bin 18 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 802 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara Satış

Türkiye genelinde 2018 yılında yabancılara 39 bin 663 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 78,4 oranında arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2018 yılında ilk sırayı 14 bin 270 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 938 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 bin 720 konut satışı ile Bursa ve 2 bin 133 konut satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara 2018 yılı Aralık ayında ise 4 bin 560 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık 2018'de ilk sırayı 2 bin 170 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 744 konut satışı ile Antalya, 252 konut satışı ile Bursa, 251 konut satışı ile Ankara izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı.

Irak vatandaşları 2018 yılında Türkiye'den 8 bin 205 konut satın aldı. Irak'ı 3 bin 652 konut ile İran, 2 bin 718 konut ile Suudi Arabistan, 2 bin 297 konut ile Rusya Federasyonu ve 2 bin 199 konut ile Kuveyt izledi.

Aralık ayında ise Irak vatandaşları Türkiye'den 897 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 435 konut ile İran, 268 konut ile Suudi Arabistan ve 257 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

Cinsiyete Göre Konut Alımı

Türkiye'de 2018 yılında erkekler 790 bin 6, kadınlar 421 bin 286 konut sahibi oldu. Türkiye genelinde 2018 yılında, erkekler yüzde 57,4 pay ile 790 bin 6, kadınlar yüzde 30,6 pay ile 421 bin 286 konut sahibi olurken, yüzde 2 pay ile 26 bin 877 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı. İstanbul 65 bin 166 konut satışı ve yüzde 15,5 payla Türkiye'de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul'da 128 bin 221 konut erkekler tarafından alınırken, kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı 5 bin_726 oldu. En az konut satışının gerçekleştiği iller kadınlarda 30 konut ile Ardahan, erkeklerde 112 konut ile Hakkari oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA