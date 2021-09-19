Erzurum'da 2. Uluslararası Geleneksel Macera Of Road Oyunları heyecanı - Haberler
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Erzurum'da 2. Uluslararası Geleneksel Macera Of Road Oyunları heyecanı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum'da düzenlenen ve 70 spor kulübünden 250 aracın katıldığı 2. Geleneksel Macera Off Road Oyunları, başladı.

Erzurum'da düzenlenen ve 70 spor kulübünden 250 aracın katıldığı 2. Geleneksel Macera Off Road Oyunları, başladı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar, Palandöken Kayak Merkezi'nde oluşturulan 2 bin metrekarelik özel parkurda gerçekleştirildi.

Pilotlar, 4x4 araçlarıyla bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Yarışlar esnasında zorlu engelleri geçmeye çalışırken çamura saplanıp, rampa ve çukurlarda kalan araçlar, iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.

Organizasyon alanına gelen çok sayıdaki vatandaş, kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışmaları ilgiyle izledi.

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, AA muhabirine, bu yıl ikincisini düzenlenen 2. Geleneksel Macera Of Road Oyunları için start verdiklerini söyledi.

Oyunlarda 70'in üzerinde spor kulübünün yer aldığını belirten Toptaş, şunları kaydetti:

"Burada şuan 250'nin üzerinde aracımız var. Bunlardan 90'nın üzerindeki araç oyunlarda yarışacak. Kıyasıya bir mücadele olacak. Şu an 2 bin 200 rakımlardayız. Bu rakımda motorlu sporların yapıldığını burada kanıtlamış oluyoruz. Herkesi doğasever spor kulüplerine bekleriz. Oyunlarımız gün boyu devam edecek. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara çeşitli ödül ve kupa vereceğiz."

Toptaş, düzenlenen organizasyonla şehrin kültürel ve turizmi bakımından tanıtımını da yaptıklarını sözlerine ekledi.

Erzurum'da 2. Uluslararası Geleneksel Macera Of Road Oyunları heyecanı

Erzurum'da 2. Uluslararası Geleneksel Macera Of Road Oyunları heyecanı

Erzurum'da 2. Uluslararası Geleneksel Macera Of Road Oyunları heyecanı

Erzurum'da 2. Uluslararası Geleneksel Macera Of Road Oyunları heyecanı

Erzurum'da 2. Uluslararası Geleneksel Macera Of Road Oyunları heyecanı
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erzurum'da 2. Uluslararası Geleneksel Macera Of Road Oyunları heyecanı - Haberler
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