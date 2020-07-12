Erzurum'da 2 terörist sağ olarak yakalandı Erzurum'da 2 terörist sağ olarak yakalandı Erzurum'un Şenkaya ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 terörist sağ olarak yakalandı.

Erzurum'da 2 terörist sağ olarak yakalandı ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 terörist sağ olarak yakalandı. Erzurum Şenkaya ilçesinin Dokuzelma köyü kırsalında 3 terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine dün İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon başlatılarak çıkan çatışmada 'Hejar' kod adlı terörist Halis Eroğlu'nun etkisiz hale getirilmişti. Çatışmada havanın karanlık olmasından ve bölgenin sık ormanlık olmasından faydalanarak kaçan 2 BTÖ mensubunun yakalanması için jandarma komando, jandarma özel harekat ve PÖH timleriyle yürütülen operasyonda sıkıştırılan 2 terörist, bugün yakalandı. Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi. Kaynak: İHA