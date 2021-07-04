Erzurum'da "2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu" sona erdi
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Erzurum'da "2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu" sona erdi

Erzurum'da '2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu' sona erdi
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum'da adrenalin dolu aktivitelerin yapıldığı "2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu" tamamlandı.

Erzurum'da adrenalin dolu aktivitelerin yapıldığı "2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu" tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder AŞ Genel Müdürlüğünce Tekederesi Göleti'nde 2 gün önce başlayan festival eğlenceli anlara sahne oldu.

Su sporlarından göl kanosu, göl raftingi, jet ski yarışları ve flyboardun yanı sıra çadırlı kamp, açık alanda sinema keyfi, bisiklet turu, dağ yürüyüşü, atlı safari, atlı okçuluk, futbol müsabakası gibi aktivitelerin düzenlendiği etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Türkiye Su Jeti Spor Kulübü bünyesindeki "Show Marine Performance" ekibinin 6 farklı kategoride 28 sporcusuyla yer aldığı organizasyonda sporcuların mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

Sosyal medyadan belirlenen 6 kişi ise "korkusuzlar" etabında jet ski'ye bindirilerek nabız testleri yapıldı, en az heyecanlanan kişiye hediyeler verildi.

Daha sonra yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

"Erzurum'u doğa ve su sporları merkezi haline getireceğiz"

Erzurum Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, AA muhabirine, iki yıldır düzenlenen etkinliğin bu sene festivale dönüştüğünü söyledi.

Kış turizmi yönüyle Erzurum'un dünyaca bilindiğini vurgulayan Altundağ, "Şehrimizi hep kış turizmi alanında tanıtmak yetmiyor. Su sporlarında da artık Erzurum olarak 'biz de varız' demek için bu ekinliği yaptık. Ciddi anlamda katılımcılar oldu. Yaklaşık 70 kentten ziyaretçilerimiz geldi. Onlar da keyifli zamanlar geçirdi. Erzurum'u doğa ve su sporları merkezi haline getirmek için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Erzurum'da '2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu' sona erdi
Erzurum'da '2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu' sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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