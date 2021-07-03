Erzurum'da "2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu" başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum'da "2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu" başladı

Erzurum'da '2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu' başladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor

Erzurum'da adrenalin dolu aktivitelerin yapıldığı "2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu" başladı.

Erzurum'da adrenalin dolu aktivitelerin yapıldığı "2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu" başladı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder AŞ Genel Müdürlüğünce Tekederesi Göleti'nde düzenlenen festival, 2 gün sürecek.

Organizasyon kapsamında, su sporlarından göl kanosu, göl raftingi, jet ski yarışları ve flyboardun yanı sıra çadırlı kamp, açık alanda sinema keyfi, bisiklet turu, dağ yürüyüşü, atlı safari, atlı okçuluk, futbol müsabakası gibi aktiviteler düzenleniyor.

Türkiye Su Jeti Spor Kulübü bünyesindeki "Show Marine Performance" ekibinin 6 farklı kategoriden 28 sporcusunun da yer aldığı organizasyona ücretsiz katılan vatandaşlar, aileleriyle eğlenceli vakit geçiriyor.

Ejder AŞ Genel Müdürü Abdulselim Bağrıyanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin ilkini "Palandöken'den Uzundere'ye" konseptiyle Tortum Gölü'nde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivalde sadece su sporlarının bulunmadığını anlatan Bağrıyanık, "Pandemi koşullarına uygun olarak insanların güzel vakit geçireceği, adrenalin dolu çeşitli etkinliklerimiz var." dedi.

Bağrıyanık, organizasyonla bölgede su sporlarının tanıtımını yapmayı amaçladıklarını, eylülde de benzer bir etkinliği Tortum Gölü'nde düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.

Bölgede su sporları alanında sporcular yetiştirilmesini istediklerini belirten Bağrıyanık, "Bir sonraki organizasyon öncesinde şehrimizden 15 civarında genci su sporları üzerine eğitime alacağız. Bunun sonucunda su sporları üzerinde kulüp oluşturma çabamız var." diye konuştu.

Erzurum'da '2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu' başladı
Erzurum'da '2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu' başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Varank Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Ezgi Mola Kenan Doğulu Kerem Kamışlı
Spor Erol Bulut Aziz Yıldırım Abdullah Avcı Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzurum'da "2. Palandöken Su ve Doğa Sporları Organizasyonu" başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 17:13:58. #1.14#

title