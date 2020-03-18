Erzurum'da 2 kişi 'korona virüsü' şüphesiyle karantinaya alındı
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Erzurum, Umre, Güncel

Erzurum'da 2 kişi 'korona virüsü' şüphesiyle karantinaya alındı

Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi korona virüsü şüphesiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karantina altına alındı.

18.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:24
Erzurum'da 2 kişi 'korona virüsü' şüphesiyle karantinaya alındı

Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi korona virüsü şüphesiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karantina altına alındı.

Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi 'ateş ve öksürük' şikayetleri üzerine ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Arka kapıdan hastaneye sokulan şahıslar, burada gözlem altına alındı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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