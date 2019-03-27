Erzurum'da 2 Bin 281 Sandıkta 498 Bin 253 Seçmen Oy Kullanacak

Erzurum'da 31 Mart seçimlerinde 498 bin 253 seçmen oy kullanacak.

2 bin 281 sandığın kurulacağı Erzurum'da, Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Erzurumlular, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Erzurum'da 498 bin 253 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Erzurum'daki seçmen sayısı 15 bin 492 arttı.

Erzurum'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 362 sandık bulunurken, bu seçimlerde 2 bin 281 sandık kurulacak.



En fazla seçmen Yakutiye'de

Erzurum'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Yakutiye. 114 bin 684 kayıtlı seçmenin bulunduğu Yakutiye'de 365 sandık kurulacak.



Yakutiye'den sonra ikinci sırada 345 sandık ve 112 bin 337 seçmenle Palandöken, üçüncü sırada da 164 sandık ve 39 bin 508 seçmenle Aziziye geliyor.



30 sandıklı en az sandık Uzundere'de ve 3 bin 609 seçmenle en az seçmen ise Pazaryolu'nda olacak.

İlçe, ilçe sandık ve seçmen sayıları:



İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:



Aşkale 102 16 bin 285

Aziziye 164 39 bin 508

Çat 59 11 bin 232

Hınıs 116 16 bin 294

Horasan 129 24 bin 351

İspir 122 12 bin 759

Karaçoban 56 13 bin 150

Karayazı 100 17 bin 101

Köprüköy 54 9 bin 684

Narman 58 9 bin 514

Oltu 123 22 bin 329

Olur 47 5 bin 641

Palandöken 345 112 bin 337

Pasinler 95 18 bin 636

Pazaryolu 46 3 bin 609

Şenkaya 92 13 bin 769

Tekman 93 15 bin 094

Tortum 85 15 bin 120

Uzundere 30 7 bin 156

Yakutiye 365 114 bin 684

Kaynak: AA