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Erzurum'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Erzurum'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

19 Eylül Gaziler günü etkinlikleri Erzurum'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler günü etkinlikleri Erzurum'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı ile Gazi Mustafa Kemal'e 'Mareşal ve Gazi' unvanının verildiği günün yıl dönümü Erzurum'da Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. 19 Eylül Gaziler Günü etkinliklerine Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Salih Mesci, askeri erkan, kamu kurum yöneticileri ve gaziler katıldı.

Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Erzurum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Salih Mesci, "Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşımızın seyrini değiştirerek bu gün hür ve bağımsız Türk Devletinin yolunu açmıştır. Tbmm 19 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesinde düşmanı bozguna uğratan kahraman ordumuzun Muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallık rütbesi ve Gazilik Ünvanı tevdi etmiştir. 19 Eylül İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da cepheden cepheye koşan bu güzel yurdu düşmandan temizleyerek bizlere armağan eden İstiklal Savaşı Gazilerimizin şeref günüdür. 19 Eylül dünya barışı ve insanlık uğrunda Kore'de savaşan Türk'ün gücünü dünyaya bir kez daha ilan eden Kore Gazilerimizin şeref günüdür. 19 Eylül Kıbrıslı soydaşlarımızı katliamdan kurtaran ve ada da Enosıs hayallerini Akdeniz'in karanlık sularına gömen Kıbrıs Gazilerimizin şeref günüdür. Gaziler günü bu aziz vatana canını adayan kahramanların günüdür" dedi.

Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adına Personel Topçu Üsteğmen Ahmet İnan bir konuşma yaptı. Törenin ardından, protokol üyeleri Karskapı, Polis ve 15 Temmuz şehitliklerine geçerek şehit ve gaziler için dua etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. - ERZURUM

Erzurum'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

Erzurum'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

Erzurum'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

Erzurum'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

Erzurum'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

Erzurum'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

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