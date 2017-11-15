Erzurum'da 161 Şişe Kaçak Alkol ile Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 161 şişe kaçak alkol ile bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Jandarma ekipleri yapılan istihbarı çalışma sonucu, Artvin'den Erzurum'a gümrük kaçağı alkollü içki getirilerek Erzurum'da piyasaya sürüleceği bilgisinin alınması üzerine yaptıkları operasyonda şüpheli aracı durdurdular. Yapılan aramada, çeşitli kolilerinin içlerine gizlemiş vaziyette 161 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirdi. Şüpheliler, 15.100 TL. idari para cezası uygulanarak adli makamlara sevk edildi.



Ayrıca, Yakutiye İlçesinde bir kargo aracında yapılan aramada, yatakların içlerine gizlemiş vaziyette bin paket gümrük kaçağı sigara ile marka değeri yüksek 70 çift gümrük kaçağı ayakkabı ele geçirildi. - ERZURUM