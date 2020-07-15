Erzurum'da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Erzurum İl Müftülüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile okutulan hatimlerin duası yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Erzurum İl Müftülüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile okutulan hatimlerin duası yapıldı. Ardından 15 Temmuz Şehitlerinin mezarları ziyaret edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, protokol üyeleri, kurum amirleri Asri Mezarlıkta Kur-an tilaveti okunduktan sonra 15 Temmuz Şehitlerinin mezarlarına karanfil bırakıp dua etti. Protokol, şehit ailelerini ziyaret etmek üzere şehitlikten ayrıldı. - ERZURUM Kaynak: İHA