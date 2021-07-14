ERZURUM'DA 15 DAKİKADA METREKAREYE 15 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

ERZURUM'DA etkili olan sağanak yağış dakikalar içinde cadde ve sokakları göle çevirdi.

ERZURUM'DA etkili olan sağanak yağış dakikalar içinde cadde ve sokakları göle çevirdi. 15 dakikada metrekareye 15 kilogram yağış düştüğü şehirde yağmura yakalanan vatandaşlar, göle dönen caddeyi iş makinesinin kepçesini kullanarak geçti.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı yaptığı Erzurum'da saat 16.00 sıralarında yağmur başladı. Sağanak halinde yaşanan yağış bir anda cadde ve sokakları göle döndürdü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken yağışa şemsiyesiz yakalanan vatandaşlar işyerlerine sığındı. Yaklaşık 15 dakika metrekareye 15 kilogram yağışın düştüğü Erzurum'da bazı vatandaşlar suyla kaplanan yolları iş makinesinin kepçesini köprü olarak kullanarak karşıya geçmeye çalıştı. Doğu'da sağanak uyarısı yapan Meteoroloji bölge müdürlüğü yetkilileri Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'a yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı